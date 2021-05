Ludovic Orban: 'Suntem într-o perioadă de schimbare majoră'. Ce investiții masive anunță liderul PNL Presedintele Camerei Deputatilor si al PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Constanta, ca in perioada urmatoare Guvernul va acorda o importanta deosebita investitiilor din domeniul energiei. "Suntem intr-o perioada de schimbare majora, as spune aproape o revolutie in domeniul energiei. In special ca urmare a 'green deal - ului', a noii politici europene, in urmatoarea perioada va trebui sa facem investitii masive in producerea de noi capacitati de energie si dezvoltarea de astfel de capacitati de energie care sa fie prietenoase cu mediul si care sa permita producerea energiei cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

