- Deputatul Ludovic Orban, presedintele partidului Forta Dreptei, a declarat duminica, la Galati, ca este un sustinator "categoric" al cotei unice de impozitare, care este o forma de echitate fiscala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”As dori sa reamintesc mesajul transmis in aceasta dimineata de premierul Nicolae Ciuca. (..) Anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, Guvernul nu va introduce taxe noi. Tot ceea ce va face Guvernul in continuare, in colaborare cu mediul de afaceri, este sa realizeze o optimizarea fiscala,…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptie de neconstitutionalitate referitor la prevederi din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. „Prevederile art. 393 alin. (3) si ale art. 488 alin. (3) din Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile…

- Deputatul Ludovic Orban informeaza miercuri ca partidul Forta Dreptei a fost oficial inscris in registrul partidelor politice din data de 16 martie si are filiale in 19 judete din Romania, in patru sectoare din Bucuresti si in diaspora. "Forta Dreptei a fost inscrisa oficial in registrul partidelor…

- Eu mereu am susținut o cota progresiva. Nu e poziția ministerului asta, da? E a mea personala, a declarat Mihai Precup, secretar de stat in Ministerul Finanțelor, intr-un interviu (VIDEO) acordat HotNews.ro, ce va fi publicat in urmatoarele ore.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat ca cel mai important sprijin pe care Romania l-a acordat pana acum Ucrainei este cel economic. „Contribuția noastra, de altfel materializata in masuri concrete ține mai mult de zona economica. Ați vazut cat de important este sprijinul pe care il acordam…

- Deputatul Ludovic Orban considera ca Romania nu are nevoie de gaz rusesc in sezonul cald daca sunt exploatate eficient resursele proprii, o problema fiind in schimb in Germania, unde ar fi afectata industria petrochimica ce asigura milioane de locuri de munca. “Incepe sezonul cald si dependenta de gaz…