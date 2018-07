Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Braila, ca nu a luat inca o decizie referitoare la o eventuala candidatura a sa la alegerile europarlamentare, desi sunt multi cei care i-au cerut sa candideze. "Sunt multi care mi-au cerut sa candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie. Cand voi lua o decizie, o voi anunta public. Noi inca nu am stabilit criteriile, nu am stabilit procedura si nici nu a inceput depunerea oficiala de candidaturi. Pe 4 august stabilim criteriile, procedura, calendarul de desemnare. In functie de hotararea adoptata de Consiliul National, va incepe procedura…