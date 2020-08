Stiri pe aceeasi tema

- Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușa, susține ca aceasta moțiune de cenzura este foarte importanta pentru cei de la PSD. Un eșec ar insemna o demobilizare a celor din teritoriu, care simțeau apropierea de putere inaintea alegerilor, dar și o mare bila neagra pentru noua conducere PSD. In…

- Ludovic Orban a declarat ca va face o previziune privind votul la motiunea de cenzura, in apropierea datei plenului reunit, intrebat pe cate voturi se bazeaza PNL la motiune. Premierul a adaugat ca nu i-ar spune motiunea de cenzura, ci „potiunea de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca Romania”.

- Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre moțiunea de cenzura depusa de PSD. Premierul considera ca acest gest „este un act de iresponsabilitate politica” și spune ca PNL nu sta cu mainile in san. „Am declanșat negoieri cu toți parlamentarii, indiferent de culoarea lor politica”, spune Orban. In plus,…

- "Nu inteleg aceasta initiativa si mai ales nu inteleg pentru prima oara in 30 de ani cand se depune o motiune de cenzura in vacanta parlamentara. In vacanta parlamentara se pot convoca sesiuni extraordinare In conformitate cu Constitutia, e clar ca un parlamentar poate sa semneze o motiune pe sesiune,…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, intitulata “Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata”, depusa de PSD, luni, in Parlament, ar putea fi votata in septembrie, scrie Digi24, care citeaza surse din cadrul Partidului Social-Democrat. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Buzau, dupa ceremonia de sfintire a Catedralei Sfantul Sava, ca luni va depune motiunea de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca motiunea are sanse sa treaca. Potrivit ziarului Adevarul care citeaza agenția news.ro, Ciolacu…

- "Liberalii sunt speriați de moțiunea de cenzura și incearca sa se convinga singuri ca n-o vom depune. Le dau o veste trista: teama lor este justificata. Lucram deja moțiunea de cenzura, o depunem și va asigur ca vom trimite Guvernul Orban acasa pentru ca și-a batut joc de romani și de autoritațile…

- Parlamentarii PSD incep sa lucreze la motiunea de cenzura pe care o vor depune a doua zi dupa incheierea starii de alerta, a anuntat liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "Va anunt public ca, incepand de astazi, parlamentarii PSD incep sa lucreze la textul motiunii de cenzura…