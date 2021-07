Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu, care preia vineri seara atributiile de ministru interimar al Finantelor, a solicitat de la Ministerul Finantelor executia bugetara pe toate capitolele, de la fiecare minister, precum si cheltuielile de personal, a informat biroul de presa al Guvernului. „Prim-ministrul Florin…

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal (PNL), a afirmat, vineri, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea, ca de fiecare data cand a intrat intr-o competitie, a castigat-o. „De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o.…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani. …

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal alaturi de Ludovic Orban, a declarat vineri, 9 iulie, la Valcea, județ din care provine, ca in 1990, atunci cand era clasa a XII-a, s-a inscris in PNL impreuna cu un grup de prieteni. „Am sa va spun o poveste pe care nu am mai…

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal (PNL), a afirmat, vineri, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea, ca de fiecare data cand a intrat intr-o competitie, a castigat-o. "De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, intr-o declaratie de presa sustinuta la Iasi, ca facturile pentru proiectele derulate prin Planul National de Dezvoltare Locala (PNDL) vor fi platite la timp avand in vedere ca Guvernul va aloca resurse suplimentare la rectificarea de buget, el adaugand si ca…

- Sebastian Burduja, deputat PNL, a fost reales președinte al PNL Sector 1 la intrunirea Comitetului de Coordonare al PNL S1, ce a avut loc joi, 1 iulie, la sediul central al PNL. Sebastian Burduja a fost votat de 85% dintre membrii prezenți cu drept de vot. De asemenea, au fost reconfirmați prim-vicepreședinții…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…