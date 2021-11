Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a demisionat din partid.Conform fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru, alaturi de Ludovic Orban au demisionat din PNL alti 16 senatori si deputati care recent au parasit grupurile parlamentare ale PNL.Conform Agerpres, printre demisionari se afla Ionel…

- 16 senatori și deputați parasesc grupurile parlamentare ale PNL. Printre aceștia se afla fostul președinte al partidului Ludovic Orban, Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii și Adrian Oros, ex mini...

- Deputatul PNL Alexandru Kocsis-Cristea a anuntat, luni, ca cei 17 liberali care s-au dezafiliat din grupul parlamentar al PNL vor demisiona, marți, din partid. Cei 17 liberali care au luat decizia de dezafiliere dupa Ludovic Orban, au și absentat, luni, de la Biroul Permanent Național al partidului…

- Adrian Oros, ministru interimar al Agriculturii in Guvernul Citu si apropiat al lui Ludovic Orban, a transmis pe Facebook un mesaj in care cere demisia conducerii PNL, dupa ce formatiunea politica a negociat formarea viitorului Guvernului alaturi de PSD.

- Ministrul demisionar al Agriculturii, Adrian Oros, isi retrage demisia , acesta declarand ca este oricum pentru o perioada scurta si ca fermierii nu trebuie sa fie afectati de criza politica. Ministrul, sustinator al fostului lider Ludovic Orban, isi anuntase demisia din Guvern pe 27 septembrie, dupa…

- Soluția ca Romania sa depașeasca criza politica, sanitara si economica in care se afla in acest moment este refacerea coalitiei de guvernare si realegerea in funcția de prim-ministru a lui Ludovic, sustine ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. „Nu am parasit echipa lui Ludovic Orban! Cred…

- „Stiu ca a fost depusa, o sa analizez si cum iau o decizie va spun, o sa o analizez si dupa aceea o sa vin cu o propunere”, a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de Guvern pe cine va propune la Ministerul Agriculturii dupa demisia lui Adrian Oros. Ministrul Agriculturii Adrian Oros, sustinator…

- Ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, unul dintre sustinatorii lui Ludovic Orban, si-a anuntat in miez de noapte, pe contul de socializare, demisia din functia detinuta in Guvernul liberal.