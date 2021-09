Ludovic Orban a pierdut președința Partidului Liberal in fața lui Florin Cițu. Extrem de dezamagit de rezultat, Orban s-a ținut de cuvant și, de pe scena Congresului a anunțat ca iși va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. De altfel, a spus inca din campanie ca cine pierde pleaca din funcție. “Luni, […] The post Ludovic Orban se ține de cuvant și DEMISIONEAZA din funcția de președinte al Camarei Deputaților.”Luni la prima ora” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .