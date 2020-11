Ludovic Orban: România nu se află în situația altor țări europene Romania nu se afla in situația altor țari europene care au impus restricții in urma unor creșteri dramatice a numarului de cazuri de coronavirus, sustine premierul Ludovic Orban. Daca vor fi necesare alte masuri, vor fi luate, a adaugat premierul. Intrebat, duminica, la Arena Naționala, unde a fost amenajat un call center DSP, despre restricțiile impuse de multe țari europene, tocmai pentru a putea avea parte de o posibila relaxare in perioada Craciunului, Orban a sutinut ca Romania nu se afla in situatia altor tari europene. „Masurile luate de diferitele țari europene au fost in urma unor creșteri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban atrage atenția ca deși avem cazuri de infectare cu coronavirus numarul acestora nu este unul mare iar ritmul de creștere al numarului de infectari nu e unul accelerat la fel ca in alte țari europene. Totodata, el a precizat ca sunt luate in calcul anumite restricții, insa atunci…

- Romania nu se afla in situația altor țari europene care au impus restricții in urma unor creșteri dramatice a numarului de cazuri de coronavirus, a declarat duminica Ludovic Orban. Daca vor fi necesare alte masuri, vor fi luate, spune premierul.

- Economia Romaniei se afla te un tren de creștere, cu investiții record, numar crescut de salariați și venituri majorate fața de perioada similar a anului trecut, susține Ludovic Orban, prim ministrul Romaniei. Intr-o postare facuta pe Facebook, acesta susține ca, potrivit cifrelor oficiale, investitiile…

- Situatia din localitatile cu rate ridicate de infectare Foto: Arhiva/ MApN Autoritatile evalueaza situatia din localitatile cu rate ridicate de infectare cu noul coronavirus, pentru a vedea daca restrictiile impuse duc la o reducere a numarului de cazuri. Premierul Ludovic Orban…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut in aceasta dupa amiaza, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, in contextul celui mai grav bilanț cu 2958 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore. „Romania a cunoscut cea mai mare creștere a numarului de cazuri de coronavirus…

- L. Orban: Nu luam in calcul reinstaurarea starii de urgența Foto: gov.ro România a depașit pragul de 100.000 de cazuri de COVID-19 de la apariția primului caz la noi în țara, acum aproape șapte luni. Ultimele date transmise de Grupul de Comunicare Strategica arata ca în…

- Romanii nu vor mai fi nevoiți sa ramana inchiși in casa, ca in primele doua luni de la debutul pandemiei, chiar daca inregistram zilnic peste 1.000 de cazuri de coronavirus, susține Ludovic Orban. Totdata, premierul Ludovic Orban anunța ca se vor lua noi masuri de relaxare. "Nu exista un astfel de scenariu.…

- "Faptul ca a crescut numarul de infectari - o spun clar si datele statistice arata de ce a crescut numarul de infectari - pentru ca o institutie controlata de PSD, Curtea Constitutionala, a luat decizia sa lase douazeci si ceva de zile Guvernul fara niciun fel de instrument legal pentru a putea opri…