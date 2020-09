Stiri pe aceeasi tema

- "Economia Romaniei este printre economiile care au dovedit cea mai multa rezilienta. Suntem pe locul trei pe plan european, in fruntea clasamentului, ca si contractie economica. Doar doua tari sunt cu o contractie mai mica decat Romania in primul semestru. Noi avem o contractie de 3,9. In ceea ce…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Romania are perspective de revenire economica "foarte bune" si nu a fost retrogradata de agentiile de rating in perioada crizei economice generate de coronavirus, datorita "credibilitatii guvernului", transmite Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban sustine ca Romania are perspective de revenire economica "foarte bune" si nu a fost retrogradata de agentiile de rating in perioada crizei economice generate de coronavirus, datorita "credibilitatii guvernului". "Economia Romaniei este printre economiile care au dovedit cea…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca va ataca la Curtea Constituționala, daca PSD nu va adopta in Parlament rectificarea bugetara.”Ne confruntam cu o contracție economica de 3,9% pe primul semestru. Sigur, ca este o contracție economica mai mica decat media UE, care este de 8,3%. Totuși, vorbim…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, joi, ca Romania este printre tarile din Uniunea Europeana cu cea mai redusa contractie economica, dar si cu cea mai mica crestere a deficitului bugetar, iar investitiile publice sunt cele mai mari din ultimii zece ani. "Romania, pe trimestrul doi, este printre tarile…

- Premierul Ludovic Orban a reacționat cu privire la estimarea Consilului Fiscal in legatura cu scaderea economica de 4-6% in acest an. Prim-ministrul a punctat ca „estimarile in ceea ce privește creșterea PIB sunt de apanajul altor instituții”.„Consiliul Fiscal, din punctul meu de vedere, trebuie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar și intr-o situație economica favorabila, dar ca, acum, cand Romania este intr-o criza, creșterea pensiilor cu 40% nu poate fi susținuta financiar. „Majorarea cu 40% ar fi fost foarte greu de facut chiar…

- "Cred ca primul lucru pe care trebuie sa-l avem in minte este ca aceste evoluții, creștere economica și accentuare de dezechilibre, depinde foarte mult de evoluția bolii. Aici datele in ultimul timp par sa ne arate ca este o revenire. S-a mizat foarte mult pe o revenire cu o intensitate mai mica…