- Premierul Ludovic Orban a participat vineri, 17 iulie, la o videoconferinta cu prefectii la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Dupa discutia cu prefectii, Orban a declarat ca le-a solicitat tuturor institutiilor sa fie prezente in prima linie de lupta impotriva COVID-19. „Am solicitat DSP-urilor,…

- Dupa creșterea alarmanta a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus, Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a cerut CNA sa recomande posturilor de radio și tv sa nu promoveze teoriile conspirației care ii incurajeaza pe oameni sa nu creeaza in existența virusului.

- 100 de romani din localitatea germana Magdeburg au fost confirmați cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale reprezentantilor diplomatici romani, pana la acest moment.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Premierul Ludovic Orban face un nou apel la romani sa respecte masurile de protectie si de distantare fizica. El a avertizat ca o crestere semnificativa a numarului de noi infectari cu COVID-19 poate sa duca la noi restrictii. „Asteptam sa vedem evolutia. Numai pe baza…

- Premierul Ludovic Orban i-a indemnat, din nou, pe romani sa se protejeze si sa respecte "distanta fizica de protectie sanitara", avertizand ca "orice crestere semnificativa a numarului de cazuri (de COVID 19 - n.r.) poate sa conduca la noi masuri de restrictii". "Asteptam sa vedem evolutia. Numai…

- Premierul Ludovic Orban, prezent luni la ceremonia de plecare in SUA a 15 militari romani care vor spijini autoritatile statului Alabama in lupta cu noul coronavirus, a declarat ca este o misiune care are pe de o parte obiectivul de a fi alaturi de medicii din SUA, dar si de a vedea foarte clar cum…

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, sambata, alaturi de presedintele Klaus Iohannis la predarea spre administrare Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a unei Unitati de Suport Medical COVID-19, cu 80 de paturi, care a fost realizata in doar 10 zile.Premierul a vorbit, dupa vizita, despre…

Un numar de 11 militari din Arad au fost depistați cu COVID-19, anunța marți postul Digi24. Potrivit sursei citate, militarii sunt din Batalionul 191 infanterie. Printre militarii depistați sunt atat soldați cat și personal din conducerea batalionului.