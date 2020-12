Stiri pe aceeasi tema

- Daniț Pop, președintele PER, considera ca in cadrul actualelor negocieri pentru formarea unui nou guven PNL nu ar trebui sa pice in capcana UDMR și il susține pe Ludovic orban in detrimetul lui Dacian Cioloș și Florin Cițu. „Vad ca atenția publica pe negocierile actuale este pentru funcțiile…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru cei de la USR PLUS și UDMR, care le vor fi parteneri intr-o viitoare coaliție de guvernare. Propunerea 1 este ca Ludovic Orban sa fie premier,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca Biroul Politic National al liberalilor a decis "flexibilizarea" mandatului de negociere cu USR PLUS, UDMR si minoritatile nationale in vederea formarii unei coalitii, aratand ca presupune doua variante, respectiv Florin Citu propunere de premier,…

- Ludovic Orban vrea sa fie din nou premier. Liderul PNL le-a propus colegilor din coaliție sa preia el aceasta funcție, ca sa deblocheze negocierile pentru formarea noului guvern. UPDATE 19:00 – Declarațiile lui Ludovic Orban, dupa intalnirea PNL – Am prezentat o informare catre colegii mei, privitor…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au doua scenarii cu care se vor duce la negocieri. Prima varianta ar fi șefia guvernului pentru Orban și președinția Senatului pentru Cițu, ceea ce inseamna ca revine USR PLUS Camera Deputaților și a doua varianta Cițu prim-ministru și Orban președinte…

- Prima varianta este Ludovic Orban - premier si Florin Citu - presedinte al Senatului, iar a doua varianta, Citu-premier si Orban - presedinte al Camerei Deputatilor. Reamintim ca discutiile pentru formarea unui guvern de centru dreapta s-au blocat dupa ce PNL a refuzat sa cedeze sefia Camerei Deputatilor.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru functia de premier, Florin Citu, si ca el a fost propus pentru a prelua sefia Camerei Deputatilor. "Am participat la consultarile declansate de presedintele Klaus Iohannis. (...)…

- Biroul Politic Național al PNL a votat, miercuri, ca liderul formațiunii, Ludovic Orban, sa fie candidatul pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, spun surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Funcția de președinte al Camerei Deputaților este vizata și de liderul USR, Dan Barna, spun…