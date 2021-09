Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca vrea sa inceteze atacurile „reciproce” in campania pentru alegerea Declarațiile au fost facute, duminica, la Oradea. Orban a susținut, duminica, la Oradea, ca iși dorește ca, odata cu debutul campaniei interne pentru președinția PNL, sa inceapa și recredibilizarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca in prezent Partidul National Liberal se afla pe un trend descendent, undeva la 20-22%, care a inceput odata cu intrarea in cursa pentru sefia partidului a contracandidatului sau, premierul Florin Citu. Orban a fost intrebat ce a dus la scaderea PNL in sondajele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, avertizeaza ca, daca Guvernul Cițu nu are rezultate pozitive sau nu are o imagine buna, cel care va avea de suferit va fi intregul PNL. „Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Satu Mare, unde si-a prezentat motiunea "Forta Dreptei", pe baza careia candideaza pentru un nou mandat la sefia partidului, ca mentinerea actualei coalitii de guvernare nu este simpla. "Mentinerea acestei coalitii de guvernare nu este…

- Florin Cițu și-a depus vineri oficial candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal și a incercat sa se distanțeze de contracandidatul sau, Ludovic Orban, care are o moțiune liberal-conservatoare, spunand ca inclusiv in Partidul Național Liberal este nevoie de mai mult liberalism, iar el…

- ​​Ludovic Orban propune în moțiunea cu care va candida la Congresul din septembrie o clarificare doctrinara a PNL în sensul adoptarii unei linii conservatoare bazata pe drepturile și libertațile individuale, familie, credința creștina și națiune. Potrivit documentului intitulat „Forța…

- Nu mai este nicio indoiala, competiția pentru funcția de președinte al PNL a imparțit partidul in doua. Iar ”batalia” dintre aceste doua tabere continua, aproape in fiecare zi atat cei doi candidați la funcția de președinte, cat și alte nume importante din PNL ieșind in spațiul public cu tot soiul de…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…