Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani. Exista posibilitatea relaxarii restricțiilor in luna iunie. Ludovic Orban confirma ca a discutat cu Florin Cițu despre anularea anumitor restricții dupa 1 iunie, in cazul in care situația epidemiologica și procesul de vaccinare va decurge conform așteptarilor. Președintele…

- Liderii PNL s-au reunit in ședința Biroului Executiv și s-au ”racorit” impotriva ministrului Justiției, Stelian Ion. Motivul este legat de modificarea legilor justiției și proiectul care a fost modificat in Guvern. Citește și: Florin Cițu: Comitet interministerial care sa asigure revenirea…

- Ludovic Orban l-a criticat pe ministrul USR-PLUS al Justiției, Stelian Ion, ca a pus in dezbatere publica pachetul Legilor justiției, fara ca acestea sa fie discutate inainte in coaliția de guvernare. Președintele PNL a spus ca proiectul de modificare a legilor justiției este doar un proiect al ministerului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca proiectul privind modificarea legilor justitiei pe care ministrul Stelian Ion l-a trimis catre CSM nu a fost discutat in coalitia de guvernare si nici nu a fost supus unor dezbateri publice ample. "Obiectivul fundamental al PNL, atat…

- Ludovic Orban, presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, critica decizia ministrului Justitiei, Stelian Ion, de a trimite spre avizare la CSM proiectele de modificare a legilor justitiei fara consultarea coalitiei. "Obiectivul fundamental al PNL este acela de a asigura independenta justitiei,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, l-a laudat pe colegul sau, Lucian Bode, care acum este ministru de Interne, spunand, uni, despre el ca are obiective sa creasca eficacitatea și forța de acțiune a instituțiilor din subordinea MAI și sa faca curațenie in Poliție, anunța MEDIAFAX. „Am incredere in…

- Europarlamentarul Cristian Terheș, președinte PNȚCD Salaj, preot la origine, fondator al ONG-ului Romanian Community Coalition din California, este de mai bine de 15 ani un luptator pentru drepturile omului și un analist al luptei anticorupție din Romania. Am stat de vorba despre cum a inceput sa vorbeasca…

- ”Reparam legile justiției - 2 nu 3 judecatori in completurile de judecata a cauzelor de apel!Acesta este propunerea legislativa pe care am depus-o astazi la Camera Deputaților și care corecteaza aberația facuta de PSDragnea in urma cu trei ani in incercarea disperata de a proteja corupții și de a ingreuna…