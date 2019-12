Ludovic Orban: Obiectivul Guvernului este de a aproba legea bugetului de stat până la sfârşitul anului "Obiectivul nostru este acela de a adopta legea bugetului de stat pana la sfarsitul anului, nu mai putem sa ne batem joc de tara, sa aprobam bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in februarie, in martie, in aprilie, cum a fost in alte cazuri. In toate tarile civilizate bugetul se aproba pana la sfarsitul anului”, a afirmat Orban, miercuri seara, la B1 Tv, citat de News.ro.



El a spus ca planurile de afaceri ale firmelor, aprobarea bugetelor locale sau demararea unor lucrari noi de investitii se fac in functie de bugetul national si catalogheaza drept o "bataie de joc" modul…

Sursa articol si foto: rtv.net

