- Premierul Ludovic Orban a declarat, la Timisoara, la o sedinta festiva dedicata Revolutiei, ca pentru el spiritul din timpul Revolutiei nu a murit. ”Pentru mine, Revolutia nu a insemnat o schimbare de program la televizor, a insemnat o schimbare in meniu, deci a insemnat libertate, demnitate”, a spus…

- Premierul Ludovic Orban va veni, astazi, la Timișoara, pentru a participa la manifestarile care marcheaza implinirea a 30 de ani de la Revolutia din 1989. Programul premierului prevede, la ora 12, și o intalnire de lucru cu reprezentanți ai investitorilor. La ora 14.30, premierul Romaniei va participa…

- In urma cu 30 de ani, la Timisoara, se declansa Revolutia romana, care avea sa schimbe destinul unei tari. A fost inceputul unui proces ireversibil, pe care noi, cei de astazi, trebuie sa-l ducem mai departe. Revolutia nu este terminata. Mortii de la Timisoara, mai tarziu de la Bucuresti, Sibiu si din…

- Ședința solemna care marcheaza 30 de ani de la Revoluția din 1989 a inceput luni, la ora 12:00, in Parlament. Președintele Klaus Iohannis a deschis ședința din plenul reunit. Dupa momentul care comemoreaza Revoluția la București, Iohannis va pleca la Timișoara, acolo unde are mai multe evenimente de…

- O miniserie documentara despre Revolutia din 1989, care aduce in prim-plan marturiile a sase participanti la evenimentele Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov si Iasi, va fi difuzata, incepand de luni, la postul History, potrivit news.ro.Episoadele vor fi difuzate si pe canalele locale…

- Am hotarat sa scriu despre aceste evenimente, la mai mult de 10 ani de la momentul in care ele au avut loc. Cred ca textul care a rezultat poate fi considerat neperisabil, daca il citim in cheia unei cronici istorice valoroase, prin simplul fapt ca are ca sursa un martor ocular al debutului a ceea…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, in mesajul transmis cu prilejul Zilei Bucovinei, ca modul in care bucovinenii au pastrat vii spiritul si identitatea romaneasca reprezinta o cale de urmat si "un fundament solid pentru pastrarea valorilor nationale". "Mihai Eminescu ii spunea dulce…

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…