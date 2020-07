Stiri pe aceeasi tema

- bull; Astazi s a desfasurat o noua sedinta a Guvernului Romaniei. Astazi a fost sedinta a Guvernului Romaniei, iar Biroul de presa al Executivului a transmis proiectele de acte normative adoptate. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE IN ANALIZA PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind Programul IMM LEASING DE…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 16 iunie 2020. Deși nu figura pe lista inițiala, o OUG privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene a fost introdusa pe lista suplimentara.I.…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 28 mai 2020! Ședința este programata pentru ora 19.00.I. PROIECTE DE ORDONANȚA DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor…

- I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru abrogarea Legii nr. 207/ 2016 privind reglementarea marketingului inlocuitorilor laptelui matern 2. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica 3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 21 mai 2020. Ludovic Orban și miniștrii sai au stabilit un nou record, in plina pandemie: au dat 11 Ordonanțe de Urgența in prima saptamana de cand Romania se afla in stare de alerta.I. ORDONANȚE…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 21 mai 2020Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE ORDONANȚA DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta roiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 7 mai 2020, o ședința ce are loc a doua zi dupa deciziile CCR, prin care a fost dinamitata starea de urgența pe teritoriul Romaniei. Reamintim ca toți judecatorii constituționali au decis ca…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 15 aprilie 2020 sunt urmatoarele: Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara MASURI NECESARE APLICARII DISPOZITIILOR DECRETULUI NR.195 2020 PRIVIND…