Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul nu a facut "inca" niciun demers de demitere a fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader din calitatea de membru al Comisiei de la Venetia. Intrebat la...

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul nu a facut inca niciun demers privind schimbarea lui Tudorel Toader din pozitia de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Venetia, dar ca iau in calcul aceasta posibilitate.

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, trimite o scrisoare Comisiei de la Veneția in care spune ca a refuzat sa dea OUG pe amnistie și grațiere, iar in procedura parlamentara, sub semnatura sa, MJ a dat aviz negativ modificarilor la recursul compensatoriu.In scrisoarea deschisa trimisa…

- Iritat ca fostul ministru al Justiției din guvernul Dancila se lauda într-o scrisoare trimisa Comisiei de la Veneția, deputatul PNL Ovidiu Raetchi propune ca românii sa informeze acest for despre parerea lor în ceea ce-l privește pe Tudorel Toader. „Am o propunere: haideți…

- ​​Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare deschisa Comisiei de la Veneția, invocând informații aparute în spațiul public potrivit carora Guvernul intenționeaza sa-l revoce din acest for. În scrisoarea care a fost publicata pe Facebook, Toader nu-și asuma…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader precizeaza, intr-o scrisoare transmisa Comisiei de la Venetia, ca nu isi asuma "nimic din ceea ce au facut sau nu au facut altii'' in acest domeniu. Tudorel Toader a postat, luni, pe pagina sa de Facebook, scrisoarea trimisa catre Comisia…

- "Tudorel Toader ar trebui retras din toate forurile in care reprezinta statul roman. Nu e Comisia de la Venetia singurul astfel de for, desi cel mai important. Eu nu inteleg intarzierea in a opera aceste retrageri de incredere a statului in Toader. Justitia si atacul asupra acesteia a fost fermentul…

- Ludovic Orban se pregatește sa il ”execute” pe Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției! Orban va cere schimbarea lui Toader din poziția de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Veneția.Guvernul ar putea trimite in luna decembrie, scrie romania.europalibera.org, un memorandum de retragere…