Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la videoconferinta cu prefectii desfasurata la Ministerul de Interne, ca ne confruntam cu o crestere ingrijoratoare a numarului de cazuri de COVID-19 si a cerut intensificarea controalelor. "Sunt unele cluburi care, dupa parerea mea, ar trebui sa…

- Cu exceptia Germaniei, Romania are cele mai multe noi cazuri de infectie cu noul coronavirus din intreaga Uniune Europeana. In timp ce in majoritatea statelor tendinta este descrescatoare, tara noastra a inregistrat o noua crestere semnificativa, anuntand marti un bilant mai mare cu 118 cazuri fata…

- Desfasurare impresionanta de forte in judetul Mures, unde politistii au intervenit pentru a salva mai multi caini de la o familie. In urma cu cateva zile, un adolescent de 13 ani a omorat, in acea gospodarie, un catel, cu sapa, iar acum o asociatie pentru protectia animalelor de la Bucuresti a mers…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca solicitarea partii austriece in legatura cu organizarea unui transport pe calea ferata cu muncitori romani a sosit vineri si a fost transmisa de Ambasada Austriei catre Ministerul roman de Interne. Ministrul roman al Transporturilor, care declarase,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca solicitarea partii austriece in legatura cu organizarea unui transport pe calea ferata cu muncitori romani a sosit vineri si a fost transmisa de Ambasada Austriei catre Ministerul roman de Interne. In consecinta, Lucian Bode va discuta…

- Austria a trimis parții romane solicitarea unui transport de muncitori, cu trenul. Bode: Voi discuta detaliile cu ministrul austriac pentru Europa Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca solicitarea partii austriece in legatura cu organizarea unui transport pe calea ferata cu muncitori…

- Prefecții din țara au fost convocați, joi dupa-amiaza, la o videoconferința, organizata de ministrul de Interne, Marcel Vela, la care au participat și premierul Ludovic Orban și secretarul de stat Raed Arafat. Conform unor surse MEDIAFAX, s-a discutat despre noi masuri luate de Paște, anunța MEDIAFAX.Premierul…

- Factorii de decizie din Romania pregatesc o noua ordonanța militara, conform unor informații pe surse. Ludovic Orban, Marcel Vela si Raed Arafat participa, joi dupa-amiaza, la o sedinta de urgenta la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit unor surse consultate de MEDIAFAX.Citește…