- Premierul interimar, Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca nu a vazut imaginile cu Sorina Pintea in catușe, deoarece nu are timp sa se uite la televizor. De altfel, a punctat faptul trebuie respectate drepturile pentru fiecare cetațean roman aflat in cercetare.”Nu am vazut. Daca ati cunoaste activitatea…

- Ionut Pintea, fiul Sorinei Pintea, a marturisit ca nu a putut lua legatura cu mama sa aflata in arest preventiv pentru 30 de zile. "Nu am reusit sa vorbesc cu dansa pentru ca cred ca nu poate suna in momentul de fata. Cred si sper sa fie bine pentru ca asta ne dorim cu totii din familie. …

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Sanatații, reacționeaza dur dupa ce Sorina Pintea a fost dusa, marți seara, la unitatea medicala cu catușe la maini. „Cat de jos putem sa coboram cu spectacolul cinic al zanganitului de catușe, al setei de umilința publica sau de satisfacție a unor adepți ai circului…

- PSD a transmis, miercuri, un mesaj de revolta fata de modul in care a fost filmata Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, marti seara, cand a fost adusa la Spitalul MAI, din arest. Primul care a reactionat a fost presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. "Este revoltator cum pentru unii se…

- "Este revoltator cum pentru unii se gasesc soluții pentru a le fi respectate drepturile, iar pentru alții, nu. Ceea ce am vazut cu toții ieri in cazul Sorinei Pintea este un odios dublu standard in respectarea drepturilor fundamentale ale omului! Imbrancirea și tararea in catușe pe scarile…

- "Nu pot, crede-ma! Nu sunt rațional acum, nu pot gandi! Mi-am vazut mama tarata in catușe, dupa aceea in masina unde au zabovit cateva minute, așa, ca umilința sa fie maxima, sa distrugi demnitatea unui om cum poți mai bine! Asta e Romania mea? Asta e o țara normala? O Romanie normala?'', este mesajul…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, noua situație in care se afla ministrul Sanatații, Viorel Costache, dar și modul in care titulara de la Munca, Violeta Alexandru, a comis mai multe gafe, totul culminand cu concedierea unei…

- Guvernul Orban petrece inainte de Revelion. Pe 30 decembrie toti ministrii in frunte cu Ludovic Orban vor pleca la munte. Este prima oara cand membrii guvernului petrec impreuna de sarbatori, informeaza Romania TV.Membrii Guvernului Orban vor petrece la final de an pe Valea Prahovei. Pe 30…