Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri seara, ca intentioneaza sa propuna aceeasi echipa de ministri pentru noul guvern cu care se va prezenta in fata Parlamentului. Orban a afirmat ca singurul mod in care ar putea fi investit Guvernul ar fi cu voturile PSD. ”Nu ii mai spala sapte ape dupa o asemenea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca luni va depune la Parlament lista de ministri si programul de guvernare actualizat, in vederea demararii procedurilor de investire a noului Guvern. "Am hotarat ca luni sa depunem programul de guvernare actualizat si lista de ministri, dar nu pot…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a decis ca luni sa depuna in Parlament Programul de guvernare actualizat si lista ministrilor, dupa ce acestea vor fi discutate in forul de conducere al PNL. Premierul afirma ca, in termen de 15 zile, Parlamentul ar trebui sa programeze votul de investitura.…

- In sedinta de Guvern de astazi se dezbate si o ordonanta de modificare a legislatiei electorala si sa se reduca termenele in care se pot organiza alegerile. Cabinetul Orban si-a facut calendarul in eventualitatea in care motiunea de cenzura initiata de PSD, citita luni in parlament, va fi adoptata prin…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca prin angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin a facut "o mica nerespectare a intelegerii cu UDMR", dar procedura ii da dreptul formatiunii sa reactioneze si nu este "neaparat real" faptul ca sistemul cu un singur…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca in Romania s-au produs dezechilibre financiare, dar nu este necesar un acord cu Fondul Monetar International. ”In general, ai nevoie de un acord cu FMI atunci cand nu ai capacitatea de a gasi resursele financiare (...) nu suntem intr-o situatie atat…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Parlamentarii PRO Romania voteaza impotriva Legii de aprobare a OUG 40/2019 Comunicat de presa: Parlamentarii PRO Romania voteaza impotriva Legii de aprobare a OUG 40/2019 Biroul Executiv PRO Romania a decis luni, 2 decembrie, ca parlamentarii partidului vor vota impotriva…

- Premierul Ludovic Orban a votat, duminica dimineața, iar la ieșirea de la urne, premierul a declarat ca a ales pentru o Românie care sa se dezvolte și a subliniat ca nu are emoții în privința victoriei candidatului pe care îl susține, ci doar în privința scorului, transmite Mediafax.„Am…