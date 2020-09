Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații de presa dupa intalnirea cu ministrul Marcel Vela și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu. „Astazi avem 1386 de persoane noi dectectate cu coronavirus. 35 de decese de ieri pana astazi. Peste 400 de persoane la ATI. E un nou record…

- Guvernanții se așteapta, in continuare, la o explozie a numarului de infectari cu noul coronavirus. Potrivit documentului care a stat la baza deciziei de prelungire a starii de alerta, daca numarul infectarilor va continua sa creasca in același ritm, din cauza masurilor de relaxare și din cauza lipsei…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a vorbit despre explozia numarului de cazuri din Romania dupa relaxarea masurilor. ”Parca cineva vrea cu orice preț sa creeze impresia ca Guvernul nu are capacitatea de a gestiona situația”, spune Ludovic Orban.

- Ziarele din Romania au preluat ieri o stire sub formula binecunoscuta: „Le Monde scrie ca…” In realitate, este vorba despre un articol publicat de acelasi vasnic MIREL BRAN, pe care cititorii nostri il cunosc din „Condicuta cu agenti”, cartea in care noi am demascat o mare parte din lista cu agenti…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, luni, ca numarul pacienților care au solicitat externare, ca urmare a deciziei CCR, a ajuns la 550. „A fost aprobat in ședința de guvern proiectul legislativ care sa inițieze niște masuri igienico-sanitare pentru situații deosebite de risc epidemiologic sau…

- Guvernul va adopta, saptamana viitoare, un proiect de lege pentru a mentine izolarea la domiciliu si carantina – a declarat sambata premierul Ludovic Orban la un post de televiziune. Declaratia vine dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca pacientii testati pozitiv cu noul coronavirus nu mai pot fi…

- „Rugamintea mea catre cetateni este sa nu tina cont de deciziile Curtii Constitutionale” Ludovic Orban a criticat decizia Curtii Constitutionale a Romaniei privind neconstitutionalitatea unor masuri impotriva pandemiei de coronavirus , prevazute in timpul starii de alerta. Premierul a declarat, in…

- STARE DE ALERTA. "Nu este o tema care ar trebui politizata. Eu m-am ferit sa o politizez si ii rog pe cei din Parlament sa decida in functie de criterii si analize obiective, nu in functie de interese politice sau electorale de moment. (...) Mai au timp sa se gandeasca. Eu ii sfatuiesc sa nu trateze…