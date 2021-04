Ludovic Orban dă ca posibilă obligativitatea vaccinării anti-Covid Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban a spus intr-o declarație de presa, vineri, ca obligativitatea vaccinarii impotriva Sars-Cov-2 nu este exclusa. Președintele PNL a afirmat ca exista un proiect in Parlament care poate fi “imbunatațit”. „Este in dezbaterea Parlamentului un proiect de lege privind vaccinarea, care prevede pentru anumite situații și posibilitatea de a se institui […] The post Ludovic Orban da ca posibila obligativitatea vaccinarii anti-Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

