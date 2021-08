Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica faptul ca România nu se afla printre tarile care au primit deja avansuri din partea Comisiei Europene pentru implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta, scrie news.ro. "Cu PNRR-ul, vedeti, nu suntem campioni, îmi pare rau sa recunosc,…

- Florin Citu fost intrebat, marti, ce parere are despre afirmatia presedintelui Partidului National Liberal, Ludovic Orban, care s-a declarat nemultumit de faptul ca Romania nu se afla in primele 16 tari carora le-a fost aprobat Planul National de Redresare si Rezilienta: “Nu am vazut, dar nu cred ca…

- Înființarea Agenției Naționale pentru investițiile în Sanatate este un nou motiv de disputa în interiorul Coaliției. Deși înființarea instituției este cuprinsa atât în programul de guvernare al Coaliției cât și în Planul Național pentru Redresare și Reziliența(PNRR)…

- Florin Cițu: PNRR va fi transmis Comisiei Europene in ziua de 2 iunie Premierul României, Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Planul Național de Redresare și Reziliența va fi transmis Comisiei Europene în ziua de 2 iunie, urmând ca, vreme de doua luni, acesta sa fie evaluat de…

- Orban a precizat ca PSD depunea moțiunea chiar daca nu exista motivul legat de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).”O bula de sapun. Trebuia si ei sa depuna motiune de cenzura. Ce sa faca PSD?! Oricum ar fi depus motiune si daca nu era PNRR. Noi ne bucuram ca depun motiunea de cenzura…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Redresare și Rezilienta (PNRR), a anuntat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite. "Birourile permanente reunite au hotarat…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…