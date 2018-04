Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ca liderii social-democrați au decis organizarea unui miting pe tema familiei tradiționale. ”Cea mai importanta decizie pe care am adoptat-o astazi este legata de propunerea pe care am facut-o colegilor mei sa organizam un miting mare al PSD pentru susținerea…

- Liviu Dragnea a anuntat, luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca a propus si s-a aprobat organizarea unui miting de amploare in luna mai, pentru sustinerea familiei traditionale. Presedintele PSD a spus ca motivul pentru care a decis sa propuna organizarea unui astfel…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Marele caștigator al razboiului dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose a fost Calin Popescu Tariceanu, potrivit sondajelor de opinie. In timp ce social-democrații au pierdut procente pe fondul discuțiilor tensionate care au culminat cu rasturnarea Guvernului, ALDE a crescut in intenția de vot.