- Masura privind plafonarea preturilor la carburantii auto ar trebui sa se aplice doar comercializarii acestora in statiile de distributie, in functie de preturile finale la pompa existente in fiecare statie, considera reprezentantii Consiliului Concurentei si ai Ministerului Economiei, Energiei si Mediului…

- Masurile guvernamentale, cum ar fi si cele referitoare la situatia scolilor, ar trebui anuntate de premier si de ministri, nu de presedinte, a declarat luni liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis."Mi-ar placea sa respectam Constitutia si Guvernul sa comunice masurile pe care le implementeaza.…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre restructurarea unor companii ale statului, care acum au scheme de personal mult prea stufoase."Sunt foarte multe domenii de activitate care lucreaza cu motoarele turate, cum e Sanatatea, MAI, cadrele didactice, serviciile sociale.…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, referitor la redeschiderea școlilor, ca este necesara asigurarea maștilor pentru toții elevii și cadrele didactice, el spunand ca unitațile de invațamant iși vor relua activitatea dupa ce va fi analizat contextul epidemiologic.

- Premierul Ludovic Orban a certat-o, in ședința de Guvern, pe ministrul Educației, Monica Anisie, pentru ca ar fi incercat sa stabileasca un parteneriat cu TVR, in așa fel incat sa fie filmate cursuri pentru elevi. Orban i-a reproșat ca vrea sa creasca audiența televiziunii naționale și i-a sugerat…

- "In ceea ce ma privește, cunoscand practica CCR eram convins ca asta va fi soluția. Ea este intemeiata pe principii precum colaborarea loiala cu instituțiile statului și exercitarea cu buna credința a profesiei de președinte. Strict constituțional privind lucrurile, astazi avem un premier desemnat…

- Secretarul american al apararii Mark Esper a calificat marti drept "nefericita" decizia Filipinelor de a anula o intelegere bilaterala intre armatele celor doua tari, Acordul privind Fortele Straine, vechi de peste doua decenii, informeaza agentia Xinhua. "Tocmai am primit notificarea noaptea trecuta.…