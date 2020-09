Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul prim-ministrului Ludovic Orban cu ocazia inceperii noului an scolar "Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritatile de protectie sanitara ale momentului, in contextul pandemiei COVID-19. Educatia este…

- "Copiii și adolescenții Romaniei incep astazi un an școlar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritațile de protecție sanitara ale momentului, in contextul pandemiei COVID-19. Educația este condiție de baza pentru o societate civilizata și, dupa aproape șase luni…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD de Prahova Astazi e 14 septembrie, prima zi a anului școlar 2020-2021. Zi mult-așteptata de copiii care vor merge la școala pentru a-și intalni prietenii și colegii de clasa. Zi mai puțin așteptata de catre mulți dintre parinții și bunicii ingrijorați pentru sanatatea copiilor…

- Ministerul Sanatații a elaborat un set de norme sanitare ce vor trebui respectate de toți elevii, odata cu inceperea noului an școlar. Printre noile reguli se numara și purtarea obligatorie a maștii de protecție.