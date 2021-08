Ludovic Orban se afla in Vrancea, unde au loc alegeri pentru filiala județeana a formațiunii. In timpul discursului s[u a lansat un atac fara precedent la adresa celor care il susțin pe contracandidatul sau, Florin Cițu susținand ca au “alte motive decat dorința de a face bine PNL”: “Mulți din cei care iși clameaza susținerea […] The post Ludovic Orban ataca: “Mulți din cei care iși clameaza susținerea pentru Cițu nu il considera capabil sa conduca partidul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .