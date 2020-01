Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, anunta ca Pro Romania va initia o motiune de cenzura imediat ce Guvernul va adopta ”OUG prin care se privatizeaza banii dati de romani sistemului de sanatate

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat vineri ca propunerea legislativa aflata in dezbatere publica privind posibilitatea cetatenilor de a alege spitalul pentru serviciile medicale nu vizeaza privatizarea sistemului de sanatate si nici introducerea coplatii. "Demagogia pe care am vazut-o…

- "La ora actuala, exista spitale care sunt publice, fie subordonate Ministerului Sanatatii, fie autoritatilor locale. De asemenea, exista spitale private. Propunerea legislativa este una prin care i se permite fiecarui cetatean care are nevoie de tratamente sau proceduri medicale, care sunt decontate…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat vineri ca propunerea legislativa aflata in dezbatere publica privind posibilitatea cetatenilor de a alege spitalul pentru serviciile medicale nu vizeaza privatizarea sistemului de sanatate si nici introducerea coplatii."Demagogia pe care…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca in situatia in care va fi adoptata propunerea formulata de Ministerul Sanatatii potrivit careia spitalele private ar putea oferi servicii medicale in cadrul programelor nationale de sanatate, beneficiarii acestor servicii nu vor trebui sa plateasca, pentru ca legea…

- Ministerul Sanatații are in dezbatere publica o ordonanța prin care spitalele și clinicile private vor putea accesa oricand fonduri bugetare cuprinse in programele de sanatate. In prezent, acestea puteau implementa programe de sanatate doar daca era depașita capacitatea furnizorilor publici.„Prin…

- „Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor nationale de sanatate curative, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, sa se deruleze in mod unitar atat prin furnizori publici, cat si prin furnizori privati, in mod…

- "Avem medici, nu dau nume, care au 132 de stagiari. Poate un medic sa fie coordonator la 132 de stagiari? Multi tineri pleaca pentru ca nu au posibilitatea sa invete si meserie si sa practice meseria din cauza supraaglomerarii", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, intr-o emisiune la B1 Tv. Acesta…