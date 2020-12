In aceasta seara, Ludovic Orban a anuntat, la Palatul Victoria, ca isi depune mandatul din functia de prim-ministru, explicand ca decizia are un obiectiv precis – demararea negocierilor pentru un nou guvern in urma rezultatelor inregistrate la alegerile parlamentare, potrivit Agerpres. „Romania are nevoie de un guvern responsabil. Decizia mea vreau sa arate ca nu ma cramponez de funcție . Imi inchei mandatul de premier dupa un an și o luna in care Romania s-a confruntat cu o perioada extrem de dificila- o pandemie și o criza economica fara precedent”, a spus , printre altele, Ludovic Orban,…