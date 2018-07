Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Galati, ca in mod categoric nu are nimic sa isi reproseze pentru faptul ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a cazut, sustinand ca factorul decisiv in esecul motiunii a fost UDMR, scrie News.ro.Citeste…

- Documente atasate: motiunea de cenzura Motiunea de cenzura "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!" a fost citita luni in plen si ar trebui votata miercuri. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului va incepe la ora 14.00, conform ordinii de zi a Camerei Deputatilor.…

- Moțiunea de cenzura intitulata „Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgența naționala!” a fost depusa miercuri la Parlament. „Desi Guvernul Dancila este si mai incompetent decat primele doua guverne PSD-ALDE, Darius Valcov si Liviu Dragnea i-au ridicat osanale premierului Viorica Dancila in…

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, scrie Agerpres.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii discuta despre posibilitatea organizarii unor “ample actiuni de protest”, in toata tara, pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Acesta nu a precizat nici unde si nici data la care vor avea loc manifestatiile.“Am…

- Surse Romania TV sustin ca Serban Nicolae a fost cel care a propus suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa vorbeasca despre acest subiect, iar majoritatea liderilor au spus ca nu este cazul in acest moment sa se mearga atat de departe. Social democratii…