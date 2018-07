Lucru la inaltime: Cinci metode de a lucra in siguranta Lucrul la inaltime inseamna a lucra in orice loc unde, daca nu se iau masuri de siguranta, o persoana ar putea sa cada si sa aiba ca efect accidentarea sau decesul.



Caderea de la inaltime este una din cele mai mari cauze ale accidentelor si deceselor la locul de munca. Cele mai intalnite cauze sunt caderile de pe scari si prin acoperisuri fragile.



Este lucru la inaltime atunci cand:



Lucrezi pe o scara sau pe un acoperis;Ai putea sa cazi de pe o suprafata fragila.

Inainte sa lucrezi la inaltime ar trebui sa treci prin acesti pasi:



Inainte sa lucrezi la inaltime ar trebui sa treci prin acesti pasi:

Sursa articol si foto: business24.ro

