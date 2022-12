Lucrările la piața Diamant au fost finalizate Piața de zi "Diamant" din cartierul Tudor, care nu a mai fost reabilitata de aproape treizeci de ani, a fost modernizata. Perimetrul complexului a fost reasfaltat, iar structura acoperișului a fost consolidata. Lucrarile la piața Diamant au fost finalizate at Sursa articolului: Lucrarile la piața Diamant au fost finalizate Credit autor: Punctul. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Merita sa iți pui panouri solare in Ardeal? Cat dureaza aprobarea unui dosar? at Sursa articolului: Merita sa iți pui panouri solare in Ardeal? Cat dureaza aprobarea unui dosar? Credit autor: Punctul. Source

- Se continua intreținerea traseelor montane in județul Mureș. Ieri au fost amplasate indicatoare turistice in zona Sovata și Campu Cetații. Salvamont Salvaspeo Mureș continua intreținerea traseelor montane at Sursa articolului: Salvamont Salvaspeo Mureș continua intreținerea traseelor montane Credit…

- Flota de autobuze reinnoita, stații de autobuz modernizate și o serie de alte masuri care transforma transportul local intr-o opțiune atractiva pentru mobilitate. Primii doi ani de mandat: Transportul local din Targu Mureș intra in secolul XXI at Sursa articolului: Primii doi ani de mandat: Transportul…

- Complexul de natație din Mureș inchis pentru gazduirea unor competiții at Sursa articolului: Complexul de natație din Mureș inchis pentru gazduirea unor competiții Credit autor: Punctul. Source

- Ambele echipe ale clubului nostru au castigat la mare diferenta! In Liga 2: CSM Targu Mures – Soimii Simand 15-6 In campionatul U19: CSM Targu Mures – Clujana Cluj 20-0 (!) FUTSAL: Am marcat 35 de goluri in doua meciuri at Sursa articolului: FUTSAL: Am marcat 35 de goluri in doua meciuri Credit autor:…

- Primaria Orașului Sovata organizeaza a șaptea ediție a festivalului Dovleacului in perioada 14-16 octombrie, in cadrul caruia vor fi programe culturale ,artistice, meșteșugarești pentru toate categoriile de varsta! vom reveni cu programul detaliat in curand! Festivalul Dovleacului la Sovata in octombrie…

- Controlul presei a fost mereu o tema controversata in Romania. Un reportaj Recorder. Reportaj Recorder: Investigație in contabilitatea presei de partid at Sursa articolului: Reportaj Recorder: Investigație in contabilitatea presei de partid Credit autor: Punctul. Source

- La Palatul Culturii din Targu Mureș va avea loc un concurs de interpretare a folclorului muzical romanesc. Din spectacol nu vor lipsi nici recitalurile unor soliști cunoscuți. Festival concurs de folclor „Du-te dor cu Mureșul" at Sursa articolului: Festival concurs de folclor „Du-te dor cu Mureșul"…