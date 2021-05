Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, i-a transmis academicianului Leon Danila, care are nevoie de o proteza de sold, ca ”nevoile in sistemul de sanatate sunt foarte mari” si ca ”fiecare pacient va fi tratat in functie de nivelul de urgenta”. Aflata intr-o vizita, la Timisoara, Ioana Danila,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca revenirea la normalitate se va face treptat, iar restrictiile vor fi ridicate pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare vor permite acest lucru. ‘Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt. Aceasta revenire la…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, se afla vineri la primul centrul de vaccinare drive-thru care se deschide la Timișoara, informeaza ministerul Sanatații. Centrul de vaccinare este amplasat in parcarea mall-ului din Calea Șagului și va funcționa zilnic intre orele 08-20, pana pe data de 7 iuliePrincipalele…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, se va afla vineri la Timișoara și va face mai multe vizite la spitalele din oraș. Se va intalni și cu reprezentanții autoritaților locale pentru a discuta despre investițiile din sistemul de sanatate din Timișoara.

- Pentru depistarea din timp a posibilelor forme de cancer de colon sau col uterin, Spitalul Județean din Timișoara ofera testare gratuita prin screening pentru paciente de la 25 pana la 63 de ani. Pacientele se pot prezenta la Maternitatea Bega.

- Carantina de la Timișoara s-a transformat intr-un adevarat scandal politic dupa decizia lui Raed Arafat de a prelungi masura carantinarii Timișoarei. Acum, dupa decizia de la București, mai mulți liberali acuza o intervenție politica. Propunerea de continuare cu o saptamana a carantinei nu avusese suficiente…

- Decizia de carantinare a Timișoarei s-a transformat intr-un razboi politic. Dupa doua saptamani de carantina, rata de infectare la Timișoara a crescut de la 7,49 cazuri la mia de locuitori la 8,14, iar decizia Comitetului Județean de Urgența de a nu prelungi carantina a fost intoarsa prin decizie a…

- Primul centru de vaccinare non-stop din Romania s-a deschis la Timișoara, la Centrul de la Spitalul Județean, unde va avea 4 fluxuri de vaccinare. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. Acesta spune ca in centrul de vaccinare din cea mai mare unitate sanitara din…