Lucrările la Muzeul de Istorie Naturală se ridică la aproximativ 2,7 milioane de euro Muzeul de Istorie Naturala iși recapata stralucirea, pe masura ce lucrarile de refacere si consolidare a uneia dintre cladirile reprezentative pentru patrimoniul stiintific si istoric al Iasului se apropie de finalizare. Proiectul beneficiaza de finanțare europeana in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și are o valoare totala de 13.312.194,47 lei, circa 2,7 milioane de euro. Lucrarile la Muzeul de Istorie Naturala au inceput in luna iunie a anului 2019 si sunt executate de asocierea Madbeton SRL – Research Consorzio Stabile Societa’ Consortile ARL. Muzeul de Istorie Naturala din… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

