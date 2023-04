Stiri pe aceeasi tema

- Sapte fermieri din judetul Bacau care administreaza suprafete agricole supuse exproprierii, in vederea executarii lucrarilor la sectorul de autostrada Bacau - Pascani, au solicitat decalarea inceperii lucrarilor, astfel incat sa poata fi recoltate culturile insamantate pe cele peste 172 hectare. Prefectul…

- Demolarile sunt necesare pentru realizarea racordarii viitoarei autostrazi, iar lucrarile vor fi executate in zona de legatura a celor doua infrastructuri rutiere (centura și A7), respectiv pe breteaua 3 a nodului rutier Bacau Nord, conform documentației studiate de Ziarul de Iași. Demolarea partiala…

- In cursul zilei de ieri, pompierii bacauani au intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la o stana din comuna Saucești, sat Siretu. La locul solicitarii, s-au deplasat de urgența trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. La sosire forțelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafața…

- Prefectul Lucian Bogdanel și-a depus, astazi, raportul de activitate pentru anul 2022. Raportul de activitate pe 2022 cuprinde, sintetic, principalele masuri implementate pe cele trei linii generale care definesc și conformeaza activitațile și acțiunile prefectului ca reprezentant al Guvernului????????…

- Fermierii bacauani care vor sa se inscrie in Programul Tomata_, primind, astfel, sprijin financiar de la stat, ar trebui sa se grabeasca, intrucat termenul final expira la sfarșitul lunii martie. Astfel, 1 aprilie este ultima zi cand mai pot fi depuse solicitarile. Anul acesta, ziua de 1 aprilie pica…

- Statul a dublat sprijinul pe hectarul cultivat cu tutun. Inainte de ’89, tutunul se cultiva in județ, mai ales in zona de sud-est, cu temperaturi mai ridicate in timpul anului. Pana acum doi ani, doar un singur producator cultiva tutun, in județ. Agricultorii din județ care vor opta sa cultive tutun…

- Conform informațiilor Asociației Pro Infrastructura, CNSC a respins contestațiile celor de la Danlin pe cele 3 loturi ale A7 Bacau-Pașcani. Prin urmare, CNAIR este OBLIGATA de lege sa semneze contractele cu UMB. UMB are parafate contractele pe toate cele 7 bucați din A7 Buzau-Bacau: 178,34 kilometri…