Modernizarea Școlii „Singidava" Cugir se aprope de final. Primarul orașului, Adrian Teban, a verificat stadiul lucrarilor pentru a se asigura ca instituția poate sa iși primeasca elevii la inceput de an școlar. La capatul unui an de munca, perioada in care s-au investit aproximativ 5.000.000 lei, cladirea și-a schimbat radical imaginea, devenind o unitate de […]