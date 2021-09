Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Notre-Dame, mistuita de flacari in 2019, ar putea fi redeschisa credinciosilor in 2024. Restaurarea cladirii urmeaza sa aiba loc, dupa ce a fost depasita faza de asigurare si consolidare, potrivit Mediafax. Presedintele Macron promisese ca Notre-Dame va fi reconstruita in 5 ani,…

- Lucrarile de ecologizare a zonei in care, in urma cu cațiva ani, a funcționat un depozit de deșeuri de la Uricani au fost finalizate. Odata indeplinit acest pas, urmeaza monitorizarea post inchidere. Depozitul neconform de deșeuri municipale clasa b Uricani are activitatea de depozitare a…

- Lucrarile de consolidare a podului de peste raul Mureș, aflat intre Aiud și Ciumbrud, sunt in continua desfașurare, au transmis marți reprezentanții Primariei Aiud. Potrivit acestora, au fost efectuate lucrari de consolidare la picioarele podului, largire pasarela pentru pietoni pe una dintre parți,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis miercuri, circulatia pe ultimul segment al Centurii municipiului Bacau, bratul nordic cu o lungime de trei kilometri.

- ### Lucrarile au costat 5 milioane de euro Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a finalizat proiectul „Restaurare, consolidare si punere in valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Arges, este anunțul facut de arhimandritul Caliopie Ichim: „Lucrarile sunt gata, urmeaza procesele verbale…