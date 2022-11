Stiri pe aceeasi tema

- Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Sectoarele pe care se fac lucrari la carosabil Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Sectoarele pe care se fac lucrari la carosabil Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca se circula…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, pentru efectuarea de lucrari la rosturile de dilatație. Recomandari pentru șoferi Traficul este restricționat pe prima banda și pe cea de urgența pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 248+400 metri – 248+700…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat ca astazi, intre orele 08.00 – 12.00, respectiv 14.00 – 18.00, vor fi desfașurate activitați privind anchetele de circulație origine – destinație, astfel ca vor fi instituite restricții de circulație pe Autostrada A1 Deva – Nadlac…

- Un tir incarcat cu mase plastice a luat foc pe autostrada A1 Deva – Nadlac, sensul de mers Arad- Timișoara. Pompierii sunt la fața locului. Traficul rutier var fi deviat prin localitatea Orțișoara. ISU Timiș: ora 10:55 am fost anunțați prin apel 112 despre producerea unui incendiu la un autotren,…

- Autoritatea Publica Locala a Municipiul Baia Mare aduce la cunoștința tuturor participanților la trafic ca in perioada 20.09.2022 ora 00:00 – 26.09.2022 ora 24:00, circulația rutiera va fi restricționata pe B-dul Unirii (tronsonul cuprins intre B-dul Republicii și strada Hortensiei) in vederea organizarii…

- In perioada 20 septembrie 2022, ora 22.00 22 septembrie 2022, ora 10.00, la nivelul Statiei de Tratare si Pompare Palas din municipiul Constanta se vor executa lucrari de inlocuire a unor vane de legatura si de realizare a unui by pass. Acestea sunt prevazute in Contractul de lucrari CL32 ndash; ldquo;Reabilitare…

- Polițiștii au facut prapad pe Autostrada A1 Nadlac - Timișoara - Deva. Avand in vedere faptul ca de la inceputul anului și pana in prezent pe tronsonul de Autostrada A1, situat intre P.T.F. Nadlac 2 și nodul

- Dupa un an și jumatate in care accesul pe pasarela Gaești, pe DN 61, a fost oprit pentru reabilitarea acesteia (23 sept 2020 – 21 aprilie 2022), lucru care a Post-ul Incep lucrari de reparații la pasarela Gaești. Se va circula, din nou, cu restricții apare prima data in Gazeta Dambovitei .