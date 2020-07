Lucrari de reparatii la pista de atletism a Complexului sportiv Gheorghe Hagi

Stiri pe aceeasi tema

- Pista de atletism din cadrul Complexului Sportiv ldquo;Gheorghe Hagi" va fi reabilitataSe reabiliteaza pista de atletism din cadrul Complexului Sportiv ldquo;Gheorghe Hagi". Bucatile deteriorate au fost decopertate si a inceput turnarea primului strat de mixtura neagra.Dupa fixarea primului strat, echipele…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 19 iunie, in Baia Sprie, in intervalul orar 11.00 – 15.00. In intervalul respectiv vor avea loc lucrari de reparații și modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile pe str. Calea Ungurașului, str. Garii, str. Nucului,…

- Lucrarile de modernizare a stadionului din Constanta progreseaza Dupa montarea noului gard si a instalatiei de nocturna, zilele acestea au inceput lucrarile de amenajare a gazonului sintetic pe terenul Complexului Sportiv "Gheorghe Hagi".Procedura este una destul de laborioasa. Pe suprafata de joc au…

- Lucrarile continua pe stadionul "Gheorghe Hagi din Constanta.S a lucrat intens in ultimele doua saptamani la reamenajarea terenului sintetic din cadrul Complexului Sportiv "Gheorghe Hagi din Constanta.Potrivit Primariei, echipele au decopertat gazonul vechi, au demontat gardul existent 1528 mp si acum…

- Pavilionul M5 din cazarma 1369 Constanta va fi reabilitat de Ministerul Apararii ndash; Unitatea Militara 02192. Contract valoare estimata de 1.198.793,34 lei. Ministerul Apararii ndash; Unitatea Militara 02192, Academia Navala Mircea cel Batran Constanta, anunta investitii la Pavilionul M5 din cazarma…

- Circulatia feroviara va fi restrictionata, pana in 24 iunie, pe Magistrala 900 in judetul Caras-Severin, pentru lucrari de reparatii. Calatorii care circula intre Caransebes si Orsova isi vor continua drumul cu microbuze, din halta Crusovat.

- Traficul pe banda a doua a autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, in zona Fundulea, este restrictionat, luni si marti, din cauza unor lucrari de reparatii. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in zilele de 27 si 28 aprilie, incepand cu ora 10,30,…

- S.C. VITAL S.A.- Agenția Sighetu Marmației anunța ca joi, 23 aprilie 2020, intre orele 09.00 – 15.00, va intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe strazile Lucian Blaga, Titu Maiorescu, Dr. Vasile Ilea și blocurile de la nr. B1 – C1 pana la B1 – C17 din cartierul Bogdan Voda – municipiul…