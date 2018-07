Lucrarea de sute de mii de lei, cedeaza. Gauri in Groapa lui Gyuszi (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului vor avea loc lucrari de asfaltare de curți și refacere a trotuarelor la numeroase licee, școli și gradinițe din oraș. Pana in prezent au fost finalizate lucrarile de asfaltare a curții și refacerea trotuarelor de la Liceul Teoretic German Friedrich Schiller, lucrare…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat ca lucrarile, care au fost amanate doua saptamani din cauza vremii nefavorabile, se vor face in regim de urgența. „In aceasta dimineața colegii de la drumurile județene și cei de la CFR au inceput lucrarile de refacere…

- Drumarii de la Super Construct au revenit in forța pe Calea Martirilor, pe șantierul deschis inca din toamna anului 2016. Aceasta deși ar fi trebuit sa se intoarca din primavara sa finalizeze lucrarile. Pe tronsonul de la strada Lidia (n.r. Mareșal Constantin Prezan) pana la ieșirea din oraș…

- Primaria Satu Mare a cerut firmei care a reabilitat platoul de evenimente de pe pasajul Corneliu Coposu sa remedieze problemele aparute. Astfel, in cursul zilei de astazi, 20 iunie, muncitorii au reasamblat placile care s-au mișcat. Trebuie menționat ca lucrarea se afla in garanție, problemele fiind…

- La nici o luna de la finalizarea lucrarilor la groapa lui”Gyuszi”, materialul folosit incepe sa cedeze. Va reamintim ca lemnul de tekk a fost inlocuit cu un material special (70% lemn și 30% material plastic). Valoarea investiției a fost de 425.000 de lei. Lucrarile au fost finalizate la sfarșitul…

- Meșterii populari veniți din toate colțurile țarii, dar și din Ungaria și-au expus produsele in Centrul Nou. Standurile acestora sunt amplasate in recent reabilitata „Groapa a lui Gyuszi”. 48 de meșteri populari din Romania și Ungaria și-au expus produsele in cadrul celei de-a 15-a ediții a „Targului…

- „Toate strazile din comuna, un total de 15 km, sunt asfaltate. Lucrarea este finalizata, mai avem de organizat receptia tehnica si cea finala. De lucrari s-a ocupat grupul Strabag, caruia nu am ce-i reprosa! Pe langa asfaltat, s-au mai refacut podetele si rigolele, iar in final totul a iesit…

- Lucrarile de reabilitare a „Gropii lui Gyuszi”, continua in ritm alert. Investiția trebuie finalizata pana la „Zilele Orașului Satu Mare”. Lemnul de tekk este inlocuit cu un material special (70% lemn și 30% material plastic). Valoarea investiției este de 425.000 de lei, iar termenul de finalizare este…