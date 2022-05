Stiri pe aceeasi tema

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a afirmat, marti, ca se observa o crestere a numarului de cazuri de COVID, iar acest lucru poate fi observat si la internarile in unitatile medicale. Ea a mentionat ca numarul de decese la pacientii cu COVID este in scadere.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a afirmat luni seara ca Regina Maria a fost o figura inteligenta, curajoasa si puternica, un simbol al romanilor in momente dificile, care "a iubit Romania si a fost extrem de iubita de romani", informeaza Agerpres.

400 de protestatari din orașul ocupat Herson au fost arestați de ruși, au anunțat surse ucrainene, citate de Sky News.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, s-a intalnit vineri, la Opera Nationala Bucuresti, cu balerini ucraineni, refugiati in Romania, care incep programul de studiu alaturi de solistii si maestrii primei scene lirice a tarii, prilej cu care si-a exprimat speranta ca acestora sa li se poata oferi…

Romania trebuie sa se implice cu toata forta pentru a convinge Comisia Europeana si Consiliul European sa aprobe cat mai repede cererea Republicii Moldova de aderare la UE, de preferinta odata cu cererea Ucrainei, afirma deputatul Ludovic Orban, fost lider al liberalilor.

BRD - Groupe Societe Generale a devenit membru asociat al Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), informeaza Asociatia printr-un comunicat transmis marti AGERPRES.

Pretul pe metru patrat al locuintelor din Romania este subevaluat cu aproximativ 30% comparativ pretul afisat in alte piete imobiliare din Europa, arata un raport realizat de Social Monitor la solicitarea Nordis Group, conform mediafax.ro.

Mai multi arhitecti, artisti si ONG-uri in domeniul patrimoniului cer demisia ministrului Culturii, Lucian Romascanu, dupa ce Stefan Balici, director general interimar al Institutului National al Patrimoniului, a anuntat ca a fost inlocuit din functie, informeaza News.ro.