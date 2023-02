Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul bariton, impresar și manager cultural, cel mai longeviv director al Operei din Londra, timișoreanul Ioan Holender, a primit titlul de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea Politehnica Timișoara. Ceremonia de acordare a celei mai inalte distincții pe care o poate acorda o instituție…

- Sprijinul acordat de Romania Ucrainei la inceputul invaziei rusești din 2022 a fost subiectul unei mese rotunde organizate de Congresul american la finalul saptamanii trecute. Printre delegații oficiali ai Romaniei s-a numarat și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. Acesta s-a aflat in Statele Unite…

- Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, spune ca, deși Austria a votat impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, a ieșit și un lucru bun din aceasta situație: ”de azi suntem mai uniți și mai determinați sa luptam noi pentru noi”.

- Ecourile fața de afirmațiile deputatului UDMR, Csoma Botond, facute in cadrul ședinței solemne a Parlamentului, dedicata Zilei Naționale a Romaniei, au continuat sa apara. Dupa ce colegul sau de partid și de Guvern, Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a reacționat transmițand inca de luni seara o…

- O comoara a Romaniei despre care se spunea ca fusese pierduta tocmai a fost descoperita in Ucraina macinata de razboi, in Herson. Anunțul a fost facut de ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, care a publicat și o imagine cu pisaniile lui Ștefan cel Mare. O comoara a Romaniei a fost gasita in Ucraina…

- Incep pregatiri intense pentru Festivalul International George Enescu care va avea loc anul viitor, in perioada 27 august - 29 septembrie. Peste 40 de orchestre din 16 tari vor sustine aproape 100 de concerte la Bucuresti.

- Pisaniile lui Stefan cel Mare sunt in siguranta, la muzeul din Herson, a anunțat ministrul roman al Culturii, Lucian Romascanu, informeaza Digi24. „Printre veștile rele pe care razboiul din Ucraina le transmite lumii și-a facut loc și o veste buna pentru istoria și cultura romana. In urma unei noi discuții…

- „Managementul de orice fel la nivelul statului roman, si imi asum acest lucru, si cu atat mai mult in zona culturala, este un management de stins focuri. Lipsa de continuitate, cel putin la varful institutiilor statului, creeaza aceasta premisa de permanenta urgenta”, a declarat Lucian Romascanu, ministrul…