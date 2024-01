Stiri pe aceeasi tema

- ​Cineva dorește foarte tare sa destabilizeze Guvernul, declara la RFI liderul senatorilor PSD, Lucian Romașcanu, care comenteaza protestele fermierilor și transportatorilor și tentativa unor politicieni de a confisca protestele. El spune ca Danuț Andruș „e o dezamagire”.Intrebat de ce crede ca unii…

- Mare dreptate avea Eminescu cand spunea Protestele agricultorilor de zilele astea (11-15 ianuarie 2024) a scos din nou la suprafața Romania, meltenismul. Din cate am observat cu toții, s-a vazut foarte clar ca majoritatea televiziunilor s-au plasat, in majoritatea timpului, impotriva protestatarilor,…

- „Noi am susținut și continuam sa susținem maximul de sprijin atat pentru fermieri, cat și pentru transportatori. Colegii mei din Guvern, domnul ministru Barbu, domnul ministru Grindeanu, Ministerul Finanțelor au avut deja intalniri cu protestatarii. De altfel, am ințeles ca la Ministerul Agriculturii…

- Negocierile de la Ministerul Finanțelor dintre fermieri și transportatori veniti din toata țara au eșuat! Iar manifestațiile vor continua. Și duminica, in a cincea zi de protest, traficul a fost dat peste cap. Polițiștii au organizat filtre care sa dirijeze circulația și sa nu le permita protestatarilor…

- Un protest al fermierilor doljeni are loc, acum, la ieșirea din Craiova spre București. Zeci de tractoare se deplaseaza in coloana intre cele doua sensuri giratorii de la intrarea in Craiova. Protestatrii se alatura, astfel, protestelor transportatorilor romani. 1 de 3 Oamenii sunt nemulțumiți de prețul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca a autorizat toate protestele, inclusiv pe cele impotriva sa, insa nu a fost consultat nici oficial, nici neoficial in legatura cu cel al fermierilor si transportatorilor. „Primarul Municipiului Bucuresti are atributia de a autoriza proteste.…

- Sindicatele din Finanțe, Vama și ANAF anunța acțiuni de amploare impotriva deciziei Guvernului: Ce decizie ii revolta si cand vor avea loc protestele Sindicatele din Finanțe, Vama și ANAF anunța acțiuni de amploare impotriva deciziei Guvernului: Ce decizie ii revolta si cand vor avea loc protestele…

