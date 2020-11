Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau i-a felicitat sambata pe Joe Biden si Kamala Harris pentru alegerea lor la presedintia si vicepresedintia Statelor Unite, la mai putin de o ora dupa anuntarea rezultatului de catre mass-media americana, relateaza AFP.

- Echipa de campanie a presedintelui Donald Trump, solicita renumararea voturilor in statul Wisconsin. „Au fost reclamate mai multe neregularitati in mai multe tinuturi din statul Wisconsin care ridica semne de indoiala asupra validitatii reziultatelor. Presedintele poate cere renumararea si asta vrem…

- Critici severe la adresa lui Donald Trump au fost formulate, saptamana aceasta, de senatorul republican Ben Sasse, care l-a calificat drept un lider "mediocru" si i-a prezis infrangerea la alegerile din 3 noiembrie, intr-o inregistrare facuta publica de media din SUA, informeaza, vineri, AFP., citata…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca "responsabilitatea" pentru situatia in care se afla astazi Romania "apartine in integralitate Guvernului condus de Iohannis" si apreciaza drept "gretos" faptul ca autoritatile dau vina pe romani pentru ca Guvernul "a scapat total de sub control pandemia".…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a votat, duminica, puțin dupa ora 8.00. Liderul ALDE, a spus dupa ieșirea de la urne, ca a votat astfel incat romanii sa nu mai fie nevoiți sa aleaga permanent...

- ALEGERI LOCALE 2020. "De cand a venit la putere, Guvernul Orban nu a avut decat un singur scop: totul pentru alegeri! Nu au intentionat nici un moment sa guverneze tara, iar rezultatele se vad: masuri aberante in numele gestionarii pandemiei, dispret si dezinteres total fata de adevaratele probleme…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Sfantu Gheorghe, ca Romania se afla intr-o continua criza politica din anul 2012, iar actualul Guvern "improvizeaza", asemenea tuturor celorlalte care s-au succedat in ultimii opt ani.

- Presedintele american, republicanul Donald Trump, a spus miercuri ca va cere un test antidoping inaintea dezbaterii cu fostul vicepresedinte, democratul Joe Biden, continuand insinuarile ca acesta din urma ar avea tulburari psihice ce nu i-ar permite sa ocupe biroul oval de la Casa Alba, relateaza AFP.