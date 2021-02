Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Titus Corlatean a propus luni, in plen, in contextul deciziei Guvernului de redeschidere a scolilor, prezenta fizica a parlamentarilor la activitatile din Camera legislativa superioara, cu respectarea masurilor sanitare de siguranta. "Am mandatul grupului senatorial PSD sa supun atentiei…

- Premierul desemnat, Natalia Gavrilița, spune ca echipa guvernamentala pe care o va propune saptamina viitoare in Parlament are șanse puține sa treaca testul Legislativului, intrucit este un Guvern care va lovi in corupție și in schemele de delapidare a banilor publici. Prim-ministrul desemnat mai spune…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat miercuri ca in localitatile cu o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata pe 14 zile, mai mica sau egala cu 1 la o mie de locuitori vor fi deschise cu prezenta fizica toate scolile, cresele si gradinitele. Potrivit acestuia, Comitetul National pentru…

- Ziarul Unirea VIDEO| OFICIAL: Școlile se REDESCHID cu prezența fizica pe 8 februarie. Anunțul președintelui Iohannis Marți, 2 februarie a fost luata decizia de a redeschide școlile din data 8 februarie, așa cum se vehicula pe surse inca din luna ianuarie. Președintele Klaus Iohanis a declarat ca incepand…

- Senatorul USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al Camerei superioare a Parlamentului. A obtinut 75 de voturi "pentru" si 51 "impotriva". Social-democratul Lucian Romascanu, care a candidat si el pentru aceasta functie, a obtinut 51 de voturi "pentru" si 75 de voturi "impotriva".…

- PNL Iași a transmis un comunicat prin care solicita retragerea imediata de pe liste a candidatului Alianței USR-PLUS de pe locul 2 Senat, Cristian Berea. Din declarațiile membrilor PNL, acesta nu ar putea fi un candidat eligibil pentru ca in trecut ar fi facut parte dintr-o organizație extremista. Prezența…

- Proiect: O firma va putea fi infiintata exclusiv online, fara a fi necesara prezenta fizica in niciuna din etapele procedurii de constituire Registrul Comertului se va digitaliza, iar constituirea unor societati comerciale se va putea realiza exclusiv online, fara a fi necesara prezenta fizica in niciuna…

- Liderii grupurilor PSD, PNL, USR și UDMR au avut, miercuri dimineața, o discuție in contradictoriu pe tema modalitații de desfașurare a ședinței de plen in care ar fi trebuit sa se discute inițiativa „Fara penali” și legea care ofera Parlamentului dreptul de stabili data alegerilor legislative. PSD,…