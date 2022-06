Lucian Heius a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca a fost o actiune de preventie in randul profesorilor, in cadrul unui proiect pilot. ”A fost o actiune de preventie. Incercam sa si cream, sa explicam contribuabililor ce au de facut si ce trebuie sa faca. Si au fost niste proiecte pilot in cazul profesorilor, a fost proiect pilot pe 2 judete, in Cluj si in Sibiu, prin care, practic, li s-au transmis niste scrisori prin care li se spunea ca, in situatia in care obtin venituri din acest gen de activitate, ea trebuie sa fie fiscalizata. Au posibilitatea sa se organizeze sub forma de persoana…