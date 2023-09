„Am avut placerea de a participa la deschiderea lucrarilor Scolii de Vara a Organizatiei Seniorilor din PNL, unul dintre pilonii importanti ai partidului, cu o contributie esentiala la viziunea, activitatea si politicile liberale. Problemele varstnicilor ocupa un loc relevant in agenda de prioritati a PNL. Drept dovada, in guvernarile liberale din ultimii trei ani, pensiile au fost crescute de trei ori”, spune secretarul general al PNL intr-o postare pe Facebook.Lucian Bode arata ca ”abordarea guvernarilor PNL a fost mereu una integratoare, in care solidaritatea cu cei vulnerabili si sustinerea…