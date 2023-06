Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, saluta decizia Curtii Constitutionale, care a respins sesizarea facuta de USR si Forta Dreptei asupra propunerii legislative de modificare a Codului Penal si sustine ca "unii au vocatia de 'demolatori' si de a arunca tara in haos".

- Dansul este o arata straveche, practicata inca de la inceputurile civilizației sub diferite forme. S-a dezvoltat și a cunoscut diferite forme, ajungand azi la stiluri complexe pe care din ce in ce mai mulți oameni le practica.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, initiativa legislativa care aduce modificari la Codul fiscal in sensul aplicarii unei cote reduse de TVA de 5% si pentru livrarile de masa lemnoasa sub diverse forme, cum ar fi rumegus, deseuri si resturi de lemn aglomerate sub forma de pelete din lemn, brichete…

- Ionut Stroe arunc[ numele lui Nicolae Ciuca 'cușca' alegerilor prezidentiale: Este profilul care cadreaza perfect cu aceasta functiePurtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe spune ca Nicolae Ciuca este in mod automat candidatul PNL la prezidentiale. ”Din punctul nostru de vedere, este profilul care…

- Lucian Bode, ministru de Interne și secretar general al PNL, a declarat vineri la Digi24 ca polițiștii care participau la misiunea de salvare a fetiței de cinci ani sechestrate de tatal sau in locuința lor din Chiajna au avut parte de mai multe momente tensionate. Bode spune ca barbatul amenința la…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-0, și s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Rezultatul arunca in aer și lupta din play-off-ul Ligii 1: doar primele doua clasate sunt sigure ca vor merge in cupele europene. In cealalta semifinala a Cupei Romaniei se vor infrunta U Cluj și UTA, joi,…

- Intr-o lume agitata si mereu in miscare, timpul este foarte pretios. Este important sa gasim modalitati eficiente de a ne gestiona timpul si de a face lucrurile mai usoare, mai rapid si mai eficient. Acest lucru se aplica si atunci cand vine vorba de curatenie. Produsele de curatenie sunt esentiale…

- Exista 10 motive uimitoare pentru care sa nu arunci pliculețele cu desicant. Una dintre cele mai bune modalitați de a salva plantele sunt pachetele cu silica gel, asta pentru ca acest lucru te va ajuta la eliminarea poluarii și vei economisi bani. Iata de ce e sa nu le arunci și ce poți face cu ele!