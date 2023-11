O noua piața agroalimentara s-a deschis in Șimleu Silvaniei. La deschiderea pieței moderne a luat parte Lucian Bode, alaturi de primarul liberal, Cristian Lazar, de Președintele Consiliului Județean, Dinu Iancu-Salajanu și de europalamentarii liberali Daniel Buda si Rareș Bogdan. Intr-o postare pe Facebook, Lucian Bode a subliniat importanța deschiderii acestei piețe, menționand ca proiectul este unul ambițios, menit sa vina in sprijinul comunitații locale. Valoarea acestui proiect se ridica la peste 1,5 milioane de euro. „#DezvoltamSalajul prin investiții care pun in valoare comunitațile!Alaturi…