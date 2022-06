Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a semnat, marți, la Buzau, primele contracte de finanțare pentru Autostrada A7, porțiunea din Muntenia, de 63 de kilometri lungime, scrie Spotmedia . Acesta a fost insoțit de șeful Camerei Deputaților Marcel Ciolacu și de Ministrul de Interne Lucian Bode (PNL).…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se va afla, astazi, la Buzau in cadrul unei vizite la Școala Gimnaziala Nr. 11 din cartierul Micro III. La intalnire va fi prezent insuși Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care se va afla pentru prima data la Buzau. Vizita anunțata ieri de Adnimistrația Prezidențiala…

- Primul contract de execuție pentru Autostrada A7, tronsonul Mizil – Pietroasele, va fi semnat maine, la Buzau, in prezența vicepremierului Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor. Evenimentul este programat dupa-amiaza, la Consiliul Județean.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca a inceput demersurile pentru semnarea primului contract de lucrari aferent autostrazii A7 Ploiești – Pașcani, respectiv o porțiune de 21 km intre Dumbrava și Mizil. CNAIR poate semna contractul dupa ce o contestație depusa…

- In cursul zilei de miercuri au reinceput lucrarile de foraj pentru viitorul tronson al autostrazii A7 de la Suceava la Siret. Anunțul a fost facut de Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, in urma unei vizite in teren pe traseul tronsoanelor A7 Pașcani – ...

- Ministerul Transporturilor a emis, joi, Autorizația de Construire pentru primul lot al tronsonului Ploiești – Buzau, parte a Autostrazii A7 Ploiești – Pașcani, cel mai mare proiect de infrastructura rutiera din Europa finanțat prin PNRR. Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marti, 15.03.2022, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, Mizil - Pietroasele, km 21+000 - km 49+350". Ofertantul desemnat castigator este ...